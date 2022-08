Bestuur van Galatasaray over bod van Juventus op Mertens: "Met eigen ogen gezien"

Dries Mertens had een aanbieding van Juventus op zak, maar wou niet naar de aartsrivaal van Napoli vertrekken.

Dries Mertens zette maandag zijn handtekening onder een overeenkomst van één seizoen bij het Turkse Galatasaray. Een verrassing, want er waren heel wat aanbiedingen. "Hij had een officieel bod van 5 miljoen euro van Juventus", zegt Erden Timur, vicevoorzitter van de Turkse club bij Sporza. "Ik heb het met mijn eigen ogen gezien."

Die Italiaanse deal leek op voorhand eigenlijk al gedoemd om er niet te komen. "Er zijn vele redenen waarom hij toch voor ons koos. Er is rivaliteit tussen Napoli en Juventus. De speler die de meeste doelpunten maakte in de geschiedenis van de club en Maradona overtrof, wou zijn carrière niet bij Juventus beëindigen."

Timur spreekt ook over de reden waarom Mertens uiteindelijk overstag ging. "Mertens heeft 6 dagen gewacht op ons. Hij had aanbiedingen van heel wat grote clubs in Europa, maar we hebben hem kunnen overtuigen. Hoe? We vertellen de spelers dat we weer Europees kampioen willen worden. We spelen nu niet Europees, maar dat is wel het doel op middellange termijn."