Lewandowski verontschuldigt zich bij de fans van Bayern: "Ik weet dat ik ze pijn deed"

Robert Lewandowski is in een interview met Sport1 nog eens teruggekomen op zijn vertrek bij Bayern München. Hij beseft nu ook dat hij met zijn uitspraken de fans pijn gedaan heeft.

Lewandowski zei eerder dat hij Bayern wou verlaten omdat hij "het gevoel was kwijtgeraakt en dat hij meer emotie weer voelen". "Ik weet dat ik veel supporters daarmee pijn heb gedaan. Ik kan dat begrijpen en er nu alleen maar mijn excuses voor aanbieden", zegt Lewandowski. "Op dat moment was het voor mij belangrijk en noodzakelijk om duidelijk te maken dat ik wilde vertrekken."

Maar Bayern draagt hij mee in zijn hart. "Mijn twee dochters zijn in München geboren. Wat we in acht jaar hebben bereikt bij Bayern, kan niemand ons ontnemen. De vijf doelpunten tegen VfL Wolfsburg, de 41 doelpunten in de Bundesliga of de sextuple met Hansi Flick: dat waren prachtige momenten."

Spijtig dat het dan quasi op een vechtscheiding uitdraaide. "Het is wat het is. We hebben geschiedenis geschreven en er is geen dag geweest waarop ik niet honderd procent heb gegeven. De clubleiding weet dat ook. Door wederzijds respect en wederzijdse dankbaarheid zijn we zo lang bij elkaar gebleven. Bayern zal altijd in mijn hart blijven."