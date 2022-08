Noah Sadiki, de jeugdspeler die het hardst knokte om er te staan: "Ik wil kampioen worden, dat heeft nu lang genoeg geduurd"

We kijken al uit naar het eerste volledige interview met Noah Sadiki. Die jongen heeft zelfrelativeringsvermogen hoor. Met een twinkeling in de ogen en een kwinkslag verstopt achter elk antwoord kwam hij de pers te woord staan.

Sadiki was - zoals we eerder al schreven - niet het grootste talent dat op Neerpede rondliep. Maar van zijn generatie is hij wel de enige die in de A-ploeg staat en zelfs kans maakt op een basisplaats. Want Felice Mazzu vindt hem goed, zeer goed zelfs.

Maar bij de jeugd was hij meer een stoplap voor verschillende posities. Het duurde zelfs tot zijn 17de tot hij een contract kreeg. De meeste talenten krijgen dat al op hun 15de. "Ik had geen vaste positie", knikt hij. "Ik speelde overal bij de jeugd. Maar die polyvalentie is ook mijn sterkte. Ik voel me overal goed, maar die flank ligt me wel. Ik zou zelfs in de goal gaan staan. (knipoog) Dat ik er te klein voor ben? Dat heeft er niks mee te maken."

Mazzu kan hem uitspelen als rechter wingback, maar ook centraal in de verdediging en als defensieve middenvelder. Maar nu Ishaq nog niet helemaal klaar blijkt en Murillo een vraagteken is, kan hij zich op die flank wel doorzetten. "De coach vraagt me niets speciaal. Ik heb een doel dit seizoen, maar ik ga er niet te veel over zeggen. Weet je, ik wil kampioen worden. Dat heeft nu lang genoeg geduurd sinds de laatste keer."

Ik was nooit een superster bij de jeugd

Intussen heeft hij ook al de nul van het statistiekenblad geveegd. Achter zijn naam staat een eerste assist. Op Ciske Amuzu... "(lacht) Het deed plezier om Ciske een assist te geven. Maar Fabio (Silva) had die bal wel wat zachter mogen geven. Ik moest er nog hard voor werken om erbij te geraken. Ik had me ook kunnen laten vallen, want er was contact, maar je weet nooit of de ref die penalty fluit."

Perfect tweetalig, technisch bovengemiddeld en een vlotte babbel. Ja, 't is een echte Brusselse ket. Geboren en getogen in de hoofdstad. "Ik ben tevreden en fier dat ik hier sta. Ik wil mijn familie trots maken. Ik bewijs dat je er altijd kan komen, ook als het wat later gebeurt. Ik was nooit een superster bij de jeugd. Maar je moet klaar staan als de kansen komen."