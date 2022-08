Mathijssen hoopvol voor toekomst: "Plots drie à vier vervangers voor Witsel"

De transfer van Onana naar Everton is voor beloftencoach Jacky Mathijssen absoluut geen verrassing.

Vijf miljoen meer dan Charles De Ketelaere, maar in de media was er nauwelijks iets van te horen. Toch is die 40 miljoen euro voor Onana zeker geen toevalstreffer.

“Het moet ook zijn dat Everton een enorme toekomst in hem ziet en hem over twee jaar voor 80 miljoen euro hoopt te verkopen. Anders doe je dat niet. Hij is een speler met een enorm potentieel”, zegt Mathijssen aan Het Nieuwsblad.

De transferwaarden van de huidige beloftenkern gaan daarmee boven de 150 miljoen euro. “Wie had dat gedacht toen ik twee jaar geleden coach van de beloften werd? Het is ook wel een signaal dat onze toekomst er na de gouden generatie niet zo slecht uitziet als werd gevreesd. Ik heb dat ook altijd beweerd. Ik zie alle jongeren die ik onder mijn hoede had allemaal doorgroeien naar dat hoogste niveau van de Rode Duivels. Zo zie je maar. Er werd lang geroepen dat er geen vervanger voor Witsel op komst was en plots staan er drie à vier klaar.”