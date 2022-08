Is RWDM bekomen na domper tegen Seraing? En wat met SK Beveren, RSCA Futures en SL 16 FC?

Morgen om 20u is het eindelijk zover: de bal gaat aan het rollen in twee duels in 1B. We laten ons licht schijnen op RSCA Futures, RWDM, SK Beveren en SL 16 FC.

RSCA Futures

De Nederlandse trainer Robin Veldman staat met zijn jonge knapen voor een eerste seizoen profvoetbal. Daarin moet het behoud zo snel mogelijk verzekerd worden. Vorig jaar wonnen de beloften van Anderlecht de Beker van België tegen KRC Genk, maar dit seizoen moeten ze echt aan de bak in het mannenvoetbal. Bij RSCA Futures zitten toch al wat namen die we ook bij het eerste elftal aan de bak hebben gezien. Denk aan de centrale verdediger Lucas Lissens en het grote talent Julien Duranville. In het begin van de zomer waren er roddels over een mogenlijke transfer naar het grote Bayern München, dat maar liefst 15 miljoen euro zou willen betalen voor Duranville, maar tot nu toe speelt de snelle flankspeler gewoon in 1B mee. Bij paars-wit zullen ze moeten zien welke jeugdtalenten voornamelijk in 1B zullen spelen en welke de kans krijgen in de A-kern van Felice Mazzú.

RWDM

Bij RWDM balen ze nog steeds over de gemiste promotie in de rechtstreekse duels tegen Seraing aan het einde van vorig seizoen, maar toch zaten ze in de zomer niet stil. Dit seizoen wil investeerder John Textor absoluut meedoen voor de titel in 1B na de tweede plek van vorig seizoen. Het buitenlandse geld zorgt voor de professionalisering van RWDM dat tot enkele jaren geleden nog een oude volkse club was. Wel kregen ze in Molenbeek te maken met enkele pijnlijke vertrekkers. Rommens ging naar Zulte Waregem en ook onder andere De Camargo, Nzuzi en Togui vertrokken bij de Brusselse club. Nieuwkomer Mickaël Biron (die voor 2,5 miljoen euro overkwam van KV Oostende) moet de doelpuntenproductie verzorgen bij RWDM. Voor de rest kwam ook onder andere Kylian Hazard definitief over van Cercle Brugge.

SK Beveren

Ook bij het nieuwe SK Beveren dromen ze van promotie naar 1A. Met coach Wim De Decker is de titel pakken de droom, zo lang mogelijk in de titelrace blijven de ambitie. Vorig seizoen eindigden ze op de derde plek, dit seizoen willen ze de top twee kunnen halen. Spelers als Guillaume Gillet, Jordan Faucher en Nordin Jackers verlieten Beveren. Nieuwkomers als Alexander Corryn, Sander Coopman en Jorn Brondeel moeten deze spelers doen vergeten en de ambitie van het vernieuwde SK Beveren in de verf zetten. Naar onze mening is de ploeg er enkel sterker op geworden na de transferperiode en is Beveren echt wel klaar om mee te strijden voor een ticket naar 1A.

SL 16 FC

Bij de beloften van Standard is de degradatie vermijden het enige wat dit seizoen van belang is. SL 16 FC heeft een zeer jonge kern met de 32-jarige rechtsachter Frédéric Duplus als ervaren man die de jongeren op sleeptouw moet nemen. Voor dit seizoen krijgen de beloften van Standard ook een nieuwe trainer, namelijk Joseph Laumann. De 38-jarige Duitser werd slechts vier weken geleden aangesteld en miste dus een deel van de voorbereidingen. Desondanks heeft Standard een zeer getalenteerde kern en kan het dus met de nieuwe trainer voor een verrassing zorgen in 1B.