10 minuten speeltijd voor Onana: balverlies dat tegengoal inleidt, maar ook own goal afgedwongen

Amadou Onana heeft zijn eerste tien minuten speeltijd gekregen bij Everton. De middenvelder was met balverlies verantwoordelijk voor de 2-0 van Aston Villa, maar forceerde ook nog de 2-1

Everton ging dus onderuit op het veld van Villa. Na een halfuur kon Danny Ings de score openen: aannemen, draaien en schieten. Everton zag die eerste helft ook nog Doucouré uitvallen, maar de middenvelder werd niet vervangen door Amadou Onana, die deze week nog voor 40 miljoen overkwam van Lille. Tom Davies nam zijn plaats in.

Aston Villa bleef ook in de tweede helft baas en Everton kon daar weinig tegenover stellen. Tien minuten voor tijd viel Onana dan toch in, maar nog geen vijf minuten later verloor hij de bal op het middenveld en van daaruit kon Buendia scoren. Even later zette hij zich wel door in de zestien en zijn voorzet werd door Digne in eigen doel getrapt.