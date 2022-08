Cristiano Ronaldo staat nog eens aan de aftrap bij Manchester United

Cristiano Ronaldo staat aan de aftrap bij Manchester United voor de wedstrijd tegen Brentford. Ten Hag lijkt dan toch te vertrouwen op de Portugees.

Cristiano Ronaldo en Manchester United, het sprookjeshuwelijk lijkt stuk te gaan maar de Portugese topspits staat alsnog in de basiself tegen Brentford. Kersverse trainer Erik Ten Hag plaatste hem vorig weekend nog op de bank en gaf hem enkele minuten speeltijd na een invalbeurt. Deze keer start Ronaldo gewoon vanaf minuut één. Zouden de plooien glad gestreken zijn tussen Ronaldo en Ten Hag of is dit het afscheid van CR7?