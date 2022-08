Gary Neville wijst met furieuze tirade de schuldigen aan bij Manchester United: "Hij moet morgen op het vliegtuig zitten!"

Manchester United staat laatste in de Premier League. Da's een pijnlijke vaststelling voor ex-spelers die de glorietijden nog meemaakten. Gary Neville wordt er moedeloos van en wijst zonder twijfel de schuldigen van de malaise aan.

En dat is volgens hem de Glazer-familie, de Amerikaanse eigenaars van Man U. "We zeggen voortdurend dezelfde dingen over dezelfde mensen. Ik kan echter niet geloven dat Ralf Rangnick zei dat ze een openhartoperatie nodig zouden hebben. Hij was de man die zou komen om deze club vooruit te helpen", schudde hij het hoofd bij Sky Sports.

"Ze hebben duidelijk niet naar hem geluisterd. Manchester United heeft in het verleden, in de afgelopen 10 jaar, altijd de woede van de fans beantwoord met geld. En het uitgegeven op de transfermarkt. Het probleem is nu dat niemand het geld wil aannemen."

"Zoals ik tijdens de rust al zei, als je een speler bent die naar dat optreden in de eerste helft kijkt, wat denk je dan ervan om hier te komen? Het is een geweldige voetbalclub. Het is een magische voetbalclub. Het is het belangrijkste in mijn leven geweest en ik zou niet trotser kunnen zijn om de club te steunen."

"Maar op dit moment is het echt, echt wanhopig. Er is geen leiderschap, er is geen stem. Je kunt een individuele speler of de manager niet de schuld geven; je moet naar boven kijken Er is een familie daar in Amerika die hun werknemers letterlijk alle klappen voor zich laat incasseren en dat is onvergeeflijk."

"Joel Glazer moet morgen op het vliegtuig stappen, naar Manchester en hij moet de problemen oplossen. Hij moet iedereen vertellen wat zijn verdomde plan met de club is. Hoe vaak gaan we hier zitten en zeggen dat de spelers leiderschap en persoonlijkheid missen? Deze spelers hebben bewezen dat ze het niet aankunnen, dus ze hadden een goede transfermarkt nodig. Ze hebben geen goede transfermarkt gehad."

"Ze hebben twee maanden geleden ongeveer £ 24 miljoen uit de club gehaald en ze hebben nu een vervallen, rottend stadion. Dat is, om eerlijk te zijn, tweederangs, toen het 15-20 jaar geleden het beste ter wereld was. Je hebt een voetbalclub waar ze geen idee van hebben. Ze hebben bankiers die de voetbalclub leiden, die geen voetbalbeslissingen nemen, ze hebben geen sportief directeur aangesteld."