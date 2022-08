Romeo Lavia kijkt ernaar uit om Rode Duivel te worden en wil naar WK

Romeo Lavia ruilde drie jaar geleden RSC Anderlecht in voor Manchester City. Ondertussen speelt hij voor Southampton.

Romeo Lavia vertelde bij Play Sports hoe hij bij Manchester City terecht kwam. “Dat was een kans die ik niet kon weigeren”, vertelt Lavia. “Guardiola kwam mij op het spoor toen hij een bezoek bracht aan de Kevin De Bruyne Cup.”

City liet Lavia verkassen naar Southampton, maar heeft wel nog een terugkoopclausule in zijn overeenkomst opgenomen.

Het grote doel van Lavia ligt in de nationale ploeg, zeker omdat bondscoach Roberto Martinez een plekje voor een jong talent vrijhoudt in de selectie voor het WK in Qatar.