Dedryck Boyata heeft het helemaal verkorven bij Hertha Berlin

Van vaste basisspeler en kapitein bij Hertha Berlin, heeft de Rode Duivel het helemaal verkorven en mag hij vertrekken.

Sinds Boyata in de zomer van 2019 transfervrij overkwam van Celtic Glasgow heeft hij zich snel in de ploeg gewerkt. Niet alleen dat hij werd ook kapitein bij de Berlijners.

In totaal kwam hij 74 keer in actie voor Hertha Berlin waarin hij zesmaal tot scoren kwam. Hij schopte het zelfs tot kapitein, maar nu lijkt dit sprookje uit. De Rode Duivel wordt een gebrek aan inzet en motivatie verweten. Allereerst verloor hij zijn kapiteinsband, maar daar is het niet bij gestopt. De centrale verdediger mag nu ook definitief de club verlaten en wordt niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie.