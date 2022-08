FC Barcelona laat Álex Collado opnieuw vertrekken

FC Barcelona gaat Álex Collado opnieuw verhuren. De middenvelder moet niet rekenen op teveel speelminuten en mag het nu proberen bij Elche CF.

Collado (23) komt uit de jeugdopleiding van Barcelona en maakte drie seizoenen geleden zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam echter vooral uit in het beloftenelftal en deed zelden mee met het eerste. Granada huurde Collado het afgelopen half jaar en liet hem zeventien wedstrijden in de Primera Division spelen. Daarin scoorde hij twee keer.

De club huurt hem voor de duur van één seizoen, maar er zit geen aankoopoptie bij de deal tussen Elche en Barcelona.