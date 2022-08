Tuchel haalt uit naar wedstrijdleiding na tumultueuze Chelsea-Tottenham: "Sinds wanneer mag je aan iemands haren trekken?"

Thomas Tuchel en Antonio Conte maakten er wel een show van tijdens Chelsea-Tottenham. De twee kregen het meerdere keren met elkaar aan de stok en werden beiden uitgesloten. Maar Tuchel was ook woest op de scheidsrechter.

Bij de gelijkmaker van Tottenham in de slotfase werd Chelsea-verdediger Marc Cucurella aan de haren getrokken door Romero. Kane scoorde en het duel eindigde op 2-2. “Beide doelpunten mochten niet doorgaan”, gaf Tuchel achteraf aan. “Slechts één team verdiende om te winnen, dat waren wij. Sinds wanneer mogen we in een voetbalwedstrijd aan elkaars haar trekken? Ze bekeken de fase en er gebeurde niets, absoluut lachwekkend.”

Anthony Taylor, scheidsrechter van dienst, moest het verder ook nog ontgelden nadat hij zowel Conte als Tuchel rood gaf voor hun gedrag. "Ik kan de volgende wedstrijd niet coachen, maar de ref mag wel fluiten?”