In 1931 pakte Royal Antwerp FC ook vier op vier om het seizoen te beginnen en toen...

The Great Old heeft de beste start in 92 jaar genomen aan de competitie in ons land.

Na vier speeldagen heeft Royal Antwerp FC het maximum van de punten. Dat is maar liefst geleden van 1931 toen het nog eens gebeurde. En toen… werd Antwerp ook kampioen dat seizoen, de tweede titel van de club. Trainer Marc Van Bommel moet erom lachen. “Laten we niet te hard van stapel lopen en het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Het is mooi dat we zo starten, maar het is geen garantie. Het zou niet passen bij ons om nu al over het kampioenschap te praten.”