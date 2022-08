Manchester United wil Rode Duivel verleiden om hun defensie te versterken

Manchester United heeft hun competitiestart helemaal gemist. Nog een tweetal weken voor de transfermarkt sluit dus zijn ze op zoek naar versterking. Zo zijn ze blijkbaar bij Thomas Meunier uitgekomen.

The Telegraph weet dat Manchester United Thomas Meunier wil proberen te overhalen om mee hun defensieve zorgen weg te nemen. Er is een voorzichtig voorstel gedaan aan Borussia Dortmund van 15 miljoen euro, een officieel bod is nog niet neergelegd.

Het is nog maar de vraag of Dortmund bereid is om mee te werken aan een transfer. De dertigjarige Rode Duivel staat nog twee jaar onder contract en had een basisplaats in de drie officiële wedstrijden die zijn club dit seizoen speelde.