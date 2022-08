Voorlopig geen probleem voor Jan Van den Bergh: vrijdag kan hij spelen

Jan Van den Bergh van Beerschot moet vrijdag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal verschijnen.

Tegen SK Beveren kreeg Van den Bergh een rode kaart. Het bondsparket vraagt twee speeldagen effectieve schorsing voor de Beerschotverdediger.

Eén week daarvan komt door een voorwaardelijke schorsing na een rode kaart vorig seizoen tegen KAS Eupen.

Het is kijken of het Disciplinair Comité die twee weken voldoende vindt. Na de uitspraak heeft Beerschot twee dagen om mogelijk in beroep te gaan.

De wedstrijd van vrijdagavond van Beerschot tegen de beloften van Standard. Lierse Kempenzonen en Club NXT zou hij dan mogelijk wel missen.