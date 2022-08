Adnan Januzaj heeft verscheidene opties maar verkiest de MLS

Adnan Januzaj heeft nog steeds geen club. De vleugelspeler heeft verschillende opties maar zou voor de MLS kiezen.

Nadat Adnan Januzaj en Real Sociedad geen akkoord vonden is hij een vrije speler. Even werd Antwerp genoemd als mogelijke optie, maar dit is langs beide kanten nooit geen concrete piste geweest.

Volgens Spaanse media wil LA Galaxy een poging doen de Rode Duivel binnen te halen. Januzaj staat niet onwillig tegenover een overstap naar de MLS weten ze. Met het oog op het komend WK lijkt dit niet sportief de beste keuze voor Januzaj.