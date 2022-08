Ondanks uithaal op sociale media: Cristiano Ronaldo wil, maar geraakt simpelweg niet weg bij Manchester United

Cristiano Ronaldo laat via de sociale media dan wel weten dat alle geruchten rond zijn persoon leugens zijn, maar niets is minder waar. De Portugees én Manchester United willen van elkaar af, maar er is simpelweg niemand geïnteresseerd.

Of beter gezegd: er zijn wel enkele Amerikaanse en clubs uit het Midden-Oosten bereid om diep in de buidel te tasten, maar daar heeft Cristiano Ronaldo geen oren naar. Hij wil schitteren in een Europese topcompetitie én meedansen op het Kampioenenbal. Jorge Mendes leurde met CR7 bij Bayern München, Chelsea FC, Real Madrid en probeerde hem zelfs te slijten bij Atlético Madrid. Geen enkele club hapte toe. De reden: te oud, te duur en vooral… te dominant in de kleedkamer. Dan toch een exotisch avontuur? Het lijkt erop dat Ronaldo in de nadagen van zijn carrière dus zal moeten inbinden op alle vlakken. Of zou dat ene waanzinnige aanbod uit Saoedi-Arabië dan toch het overwegen waard zijn?