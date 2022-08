'Extreem hoog bod van Anderlecht op Zirkzee' - Maar nog geen deal in vooruitzicht

Daarmee zouden ze hun vorige recorduitgave - die van Nicolae Stanciu - min of meer evenaren: 10 miljoen. Al zal dat wel extreem hoog zijn en lijkt Anderlecht momenteel dat niet te willen uitgeven voor een speler met nog één jaar contract. Eerder zouden ze mikken op rond de 7-8 miljoen. De deal zou gesponsord worden door de transferinkomsten van Sergio Gomez. De redering erachter is dat ze hem later voor een veelvoud gaan kunnen doorverkopen.

Zoals eerder al geschreven, heeft Zirkzee wel zin in een terugkeer naar de club waar hij denkt progressie te kunnen blijven maken. En veel fans zouden al likkebaardend uitkijken naar een aanvalsduo Zirkzee-Fabio Silva. Maar bij Anderlecht zijn ze nog niet te optimistisch. Er zouden onderhandelingen zijn, maar dat wordt niet bevestigd.

🚨💰 #Anderlecht have offered around €10M to #Bayern for Joshua #Zirkzee.



⏳ Now the 🇧🇪 club hopes to close the deal in the next hours. 🐓⚽#Calciomercato #Transfers #BayernMunich pic.twitter.com/Q7A3rO3QY1