🎥 Sambi Lokonga wordt op zijn plaats gezet door een ploeggenoot: "Stop met zelfmedelijden te hebben"

Sambi Lokonga is met zijn ploeggenoten aan het eten. Er wordt gezegd dat hij voordien vrolijker was. Het antwoord van Lokonga was dat hij voordien speelde. Zijn ploeggenoot Eddie Nketiah zet de Belgische middenvelder even op zijn plaats door te zeggen dat hij moet stoppen met zelfmedelijden te hebben. Een duidelijke boodschap aan Lokonga.

Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan één invalbeurt van één minuut. Het seizoen is natuurlijk nog maar juist begonnen.

Eddie Nketiah telling Lokonga to stop feeling sorry for himself for not playing and to wake up. “You think you are the fucking only one not playing my friend huh?” 😂



Eddie’s had to deal with this for much longer than Sambi. He doesn’t even want to hear it#AllOrNothingArsenal pic.twitter.com/36IvBEnmE9