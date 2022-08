Bundesliga: Dortmund gaat in slot met invaller Thorgan Hazard van 2-0 naar 2-3-verlies, Casteels stopt penalty's

Het was een druk namiddagje in de Bundesliga. Thorgan Hazard viel in bij Dortmund, Casteels en Bornauw kwamen in actie bij Schalke. Al deze Belgen stelden het zonder driepunter.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2-3

Na de twee eerdere zeges ging Dortmund voor een 9 op 9 en dat deed het zonder Belgen aan de aftrap. Thorgan Hazard zou na ruim een uur wel Julian Brandt komen vervangen. Die had dan zijn job al gedaan door op slag van rust de 1-0 te maken. Thomas Meunier bleef negentig minuten op de bank. Guerreiro zorgde voor 2-0. Dat was ook de score nog in minuut 88, maar nadien scoorden Buchanan, Schmidt en Burke nog.

Wolfsburg - Schalke 0-0

Wél landgenoten in de basiself bij Wolfsburg, met Koen Casteels onder de lat en Sebastiaan Bornauw in de verdediging. Bornauw bleef bij de rust langs de zijlijn. Zijn ploeg ging nog naarstig op zoek naar een doelpunt, maar het bleef 0-0. Wel een clean sheet voor Casteels dus en die kwam er niet zonder slag of stoot. Casteels moest twee penalty's stoppen.

Leverkusen - Hoffenheim 0-3

Bij Bayer Leverkusen draait het nog niet, zo veel is duidelijk. Door doelpunten van Baumgartner en Kramarić hing het bij de pauze al in de touwen. Hoffenheim gaf zijn zege nog die extra glans door de 0-3 van Rutter.

Stuttgart - Freiburg 0-1

Stuttgart leed evenzeer een zure thuisnederlaag. Voor eigen publiek zat er nochtans wel wat in, maar door het openingsdoelpunt van Griffo klommen de bezoekers uit Freiburg al snel op 0-1 en ze gaven die voorsprong niet meer af.

Augsburg - Mainz 1-2

In Augsburg - Mainz zat het venijn dan weer in de staart. Ook voor rust werd al gescoord, met de 0-1 van Onisiwo en de snelle gelijkmaker van Demirović. Een puntendeling leek dan ook in de maak. Lee Jae-sung besliste er anders over en schonk Mainz in de 93ste minuut de volle buit.