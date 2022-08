Druk groot bij Lierse Kempenzonen: "Niet aan doemscenario denken"

Na de nederlaag tegen Jong Genk krijgt Lierse K. opnieuw een beloftenploeg als tegenstander in Challenger Pro League.

De druk is groot bij Lierse Kempenzonen, een nieuwe nederlaag kan de ploeg zich niet permitteren. Al is het vooral van belang om rustig te blijven, klinkt het bij Guillaume De Schryver.

“Ons seizoen zal heus niet opgehangen worden aan die ene wedstrijd bij Jong Genk”, zegt hij bij Gazet van Antwerpen. “We waren zelf uiteraard ook aangeslagen, maar vanaf dinsdag zaten we louter met Club NXT in het hoofd. We leven heel nederig en vol concentratie naar die partij toe.”

“En daarbij wil ik niet aan doemscenario's denken dat het opnieuw fout kan lopen. We moeten vooral kalm blijven en de rust bewaren. Dan maken we de grootste kans op een gunstig resultaat. En daar gaan we ook vol voor, ook al wordt het lastig. Want het is nu al duidelijk dat al die belofteteams niet louter een figurantenrol zullen spelen in deze reeks.”