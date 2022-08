📷 OFFICIEEL Jamie Vardy tekent nieuw contract

De 35-jarige Jamie Vardy heeft zijn overeenkomst bij Leicester City tot 2024 verlengd.

Dat liet de club uit de Premier League zaterdag zelf weten. Met 164 goals in 387 matchen is hij de derde beste topschutter van de ploeg.

“Ik ben natuurlijk in de wolken. Toen ik hoorde dat de club dit bekeek, kon er maar één ding gebeuren en dat was dat ik zou tekenen. De beslissing was gemakkelijk”, zegt Vardy op de website van de club.

“Ik ben hier al zo lang dat ik me onderdeel voel van het meubilair. Mijn benen voelen nog steeds goed. Ik ga voort met het helpen van de club, zo veel als ik kan. Of dat nu gaat om doelpunten maken of assists leveren. Daarvoor ben ik hier.”