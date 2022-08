🎥 Frustraties lopen hoog op bij Burnley van Kompany: Verdediger revancheert zich en pakt rood in slotfase

Op een zege op de openingsspeeldag na zijn Burnley en Vincent Kompany er na 5 speeldagen nog niet in geslaagd om een keertje te winnen in de Engelse tweede klasse.

Burnley verloor ook maar één keer op 5 speeldagen. Tegen Watford ging Burnley met 1-0 onderuit na een knalprestatie van Watford-doelman Bachmann.

Verder werd er drie keer gelijkgespeeld, zo ook zaterdag tegen Blackpool. Burnley kwam nochtans 2-0 voor en met nog 20 minuten te gaan was de stand 3-1. In het slotkwartier kwam Blackpool echter terug in de match en dat zorgde voor wat frustraties.

De Nederlandse verdediger Ian Maatsen werd nogal opzichtig gehaakt door zijn tegenstander maar in plaats van de reactie van de scheidsrechter af te wachten, nam Maatsen het heft in eigen handen. In volle sprint charcheerde hij op de Blackpool-speler en kreeg hij een rode kaart. Geen al te slimme beslissing waarvoor hij wellicht de prijs zal betalen in de kleedkamer bij Vincent Kompany.

Blackpool-speler Carey kreeg voor de tackle toch nog een rode kaart, de reactie van Maatsen was dus helemaal overbodig.