🎥 VAR vindt het geen rode kaart nadat ref gedecideerd rood trok voor overtreding op De Bruyne: veel onbegrip

In de wedstrijd tussen Manchester City en Newcastle United trok de ref een rode kaart voor Kieran Trippier na een overduidelijke tackle op de benen van de middenvelder van City. Tot ieders verbazing kwam de VAR echter tussen.

Dat zorgde voor veel onbegrip in Engeland, maar ook in de studio's van Play Sports konden ze hun ogen niet geloven. "De VAR vindt dit dus een clear and obvious error van de scheidsrechter?", vroeg Geert De Vlieger zich af.

Tomasz Radzinski schudde het hoofd. "Iedereen die ooit voetbal heeft gespeeld weet dat dit rood is. De ref stond er ook met zijn neus op."