'Chelsea verrast en meldt zich op Old Trafford voor Maguire'

Chelsea FC is in de zoektocht naar verdedigende versterking uitgekomen bij Harry Maguire. De aanvoerder van Manchester United is niet meteen de meest populaire op Old Trafford en ziet een verhuis zelf ook zitten.

The Daily Mail weet dat Harry Maguire op de lijst van Chelsea FC staat. De Londenaren willen van de status van de verdediger profiteren. Bovendien is de aanvoerder van The Red Devils onder Erik ten Hag niet langer zeker van een basisplaats. Al kan het prijskaartje voor problemen zorgen. Manchester United betaalde in 2019 net geen negentig miljoen euro voor de 46-voudig Engels international. De marktwaarde van Maguire is ondertussen gehalveerd, maar dat wil niet zeggen dat het prijskaartje hetzelfde doet.