Robberechts is een typisch KV Mechelen-jeugdproduct: "Zonder veel franjes en gas geven"

Hij werd net niet doodgeknuffeld door zijn ploegmaats en op sociale media was hij de voorbije 24 uur de ster van de dag. Milan Robberechts blijft er echter cool onder. Het jeugdproduct van KV Mechelen werkt liefst in de luwte aan zijn carrière, weet hoofd van de academie, Dennis Henderickx.

Henderickx kent de 18-jarige rechtsbuiten natuurlijk goed. "Milan is een typische KV Mechelen-speler: zonder veel franjes en gas geven. In de jeugd speelde hij vaak als valse negen. Milan is zeker geen rechtsbuiten die op de lijn blijft plakken. Zijn doelpunten tegen Westerlo illustreerden zijn loopvermogen en mobiliteit", zegt hij in GvA.

Robberechts is ook met zijn vak - dat hij nog combineert met studies - bezig. “Milan ontleedde voortdurend zijn prestaties”, aldus Henderickx. “Op zijn 15de al kwam hij geregeld beelden opvragen. Dat is weinig jonge gasten gegeven.”

Maar hij had het de voorbije maanden ook moeilijk omdat hij bij de beloften niet scoorde. "Milan bleef wel hard werken, maar het uitblijven van die goals en assists begon aan hem te knagen. Ik zag hem echt achteruitgaan. Daarom ben ik blij dat hij zondag zonder schroom inviel. Als hij niet te veel nadenkt, is hij op z'n best."