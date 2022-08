Johan Boskamp ziet topper rondlopen: "Laat dat ventje gewoon zijn acties maken"

Analist Johan Boskamp volgt ook het voetbal in Nederland op de voet op. Zeker bij PSV Eindhoven.

Daar loopt ook onze landgenoot Johan Bakayoko rond. Tegen AS Monaco moest hij nog op de bank beginnen, maar de Nederlander zou hem tegen Rangers laten starten.

“Ze zijn voorzichtig met hem, maar eigenlijk moet je hem gewoon opstellen”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Het is een speler met een actie. Hij moet zeker nog stappen zetten, al is Rangers ook niet van het niveau Monaco of PSV. Als ze op verplaatsing moeten, is het een stuk minder, dat hebben we tegen Union gezien.”

Met Van Nistelrooy heeft Bakayoko wellicht de trainer die hij nodig heeft bij PSV. “Bakayoko liet al leuke dingen zien. Je kunt met hem alle kanten op. Balletje in de voet of de diepte in: laat dat ventje gewoon zijn acties maken. Als hij dat in de Champions League kan doen, is dat alleen maar goed voor zijn ontwikkeling.”