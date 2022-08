Frankrijk staat op z'n kop: 'Marseille werkt al wekenlang én in het grootste geheim aan komst van... Cristiano Ronaldo'

Het Franse voetbalt staat op z'n kop. Olympique Marseille onderzoekt de mogelijkheid om Cristiano Ronaldo naar Zuid-Frankrijk te halen. En jawel: het is héél concreet.

Marca weet dat Olympique Marseille al enkele weken in het grootste geheim bezig is met de enorme stunt. Het is geen geheim dat Cristiano Ronaldo een vertrek bij Manchester United overweegt. Bovendien heeft l’OM dé troef in handen: Champions League-voetbal.

Het Zuid-Franse management onderzoekt vooral de financiële mogelijkheid om CR7 naar de Ligue 1 te halen. Ze hopen op een effect à la Lionel Messi bij PSG. De Vlo betaalt zichzelf immers terug aan de hand van merchandising en sponsorcontracten.