Hein Vanhaezebrouck gelooft nog in kwalificatie: "Memorabele match spelen"

Willen de Buffalo's de groepsfase van de Europa League halen, dan moet het de 0-2 uit de heenmatch goedmaken.

Dat AA Gent al volop gekozen had voor de Conference League, aan dat verhaal doet trainer Hein Vanhaezebrouck van AA Gent niet mee.

“Uiteraard gaan we niet zitten rekenen en gaan we vol voor de Europa League. Onze strategie is na de heenmatch vrij duidelijk. We moeten minstens 2 keer scoren en ik zou er niet al te lang mee wachten om eraan te beginnen”, klinkt het bij de trainer.

Een 0-2 goedmaken, het lijkt onbegonnen werk. “Als je eruit gaat, zullen de mensen zeggen dat het triestig is dat Gent zich niet kan kwalificeren, maar door die zekerheid over de Conference League zal dat snel passeren.”

“Maar als je je wél kunt kwalificeren, dan wordt dit zo'n match die lang zal bijblijven. Zoals ons duel in Konyaspor, met die goal in de laatste minuut. Dit is voor mijn spelers om zo'n memorabele match te spelen.”