'Joshua Zirkzee zo goed als rond met Bologna'

Even leek het erop dat Joshua Zirkzee zou terugkeren naar Anderlecht, maar ook Stuttgart en Bologna hadden interesse in de jonge Nederlands spits.

Volgens Fabrizio Romano is Zirkzee zo goed als zeker naar Bologna. De Italianen betalen 8 miljoen aan Bayern München en Zirkzee heeft een persoonlijk akkoord met Bologna.

Bologna are now closing on Joshua Zirzkee deal. Permanent move as releaved earlier today, fee around €8m plus sell-on clause for Bayern. 🚨🔴🇮🇹 #FCBayern



Zirkzee has agreed personal terms with Bologna today - he will be back in Serie A soon. https://t.co/QV7p6fDKx6