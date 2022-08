Louwagie maakt rekening competitiestart en heeft advies voor Hein Vanhaezebrouck

AA Gent begon met acht op twaalf aan de competitie, al had dat ook twee punten meer kunnen zijn.

CEO Michel Louwagie zit vooral verveelt met de twee penalty’s die zijn ploeg niet kreeg tegen Standard. Dan hadden ze volgens hem zeker tien op twaalf gepakt.

Hij heeft ook het nodige advies voor trainer Hein Vanhaezebrouck. “Wel zijn er zaken die gecorrigeerd moeten worden. Bijvoorbeeld hoe we aan wedstrijden beginnen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Ik heb de indruk dat we niet altijd de volle drive en het enthousiasme hebben die je mag verwachten van profs. Voorlopig geef ik ons 7 op 10. Over de rekrutering ben ik ook tevreden. We hebben én de ploeg samengehouden én een aantal heel gerichte versterkingen binnengehaald.”