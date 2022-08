Newcastle breekt transferrecord voor nieuwe spits

Newcastle United, les nouveaux riches van de Premier League, hebben hun transferrecord nog maar eens gebroken. Ze haalden een nieuwe aanvaller in de vorm van Alexander Isak. En die mocht wat kosten.

De Zweedse aanvaller werd overgenomen van Real Sociedad. "Het was een zeer zware beslissing, maart een beslissing waar ik echt blij mee ben"', zei hij op de clubwebsite. "Het een grootse en historische club, waarvoor iedereen zou willen spelen. De ongelooflijke fans en het project van de club vormen een belangrijke reden om te komen."

Met de transfer is een bedrag van zo'n 70 miljoen euro gemoeid. Voor Isak is het al zijn vierde club in het buitenland. In 2017 verhuisde hij naar Borussia Dortmund, dat hem daarna aan Willem II verhuurde. Maar het was pas bij Sociedad dat hij echt brokken begon te maken.