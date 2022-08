🎥 Bastien en Vitinho hebben groot aandeel in ruime winst Burnley, Kompany tevreden

Burnley haalde zaterdag verschroeiend uit tegen Wigan. En daar was wel wat Belgische invloed in gemoeid.

Na vier wedstrijden zonder overwinning haalde Burnley gisteren flink uit. En in stijl. De troepen van Vincent Kompany waren autoritair in het DW Stadium in Wigan, waar ze met 1-5 wonnen. Vitinho, voormalig speler van Cercle, opende de score en bood daarna Brownhill de tweede aan.

Samuel Bastien kwam in de 77e minuut in de wedstrijd en was ook beslissend met een assist voor Brownhill bij het vierde doelpunt, voordat hij het laatste doelpunt scoorde voor de Clarets, zijn eerste in het kampioenschap.

Five goals and a five star performance 🌟 pic.twitter.com/OqTWVRPJzn — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 28, 2022