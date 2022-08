Enkele seizoenen geleden geweigerd, maar: 'Ajax denkt opnieuw aan Bailey om Antony te vervangen'

AFC Ajax richt de pijlen op Leon Bailey. De voormalige sterkhouder van KRC Genk moet het vertrek van Antony naar Manchester United opvangen.

Aanvankelijk leek Hakim Ziyech terug te keren naar Amsterdam, maar Chelsea FC blijft bijkomende eisen stellen. Het zorgt ervoor dat AFC Ajax ook elders is gaan zoeken.

The Birmingham Mail weet dat Leon Bailey dat plan B is. De flankaanvaller is ongelukkig bij Aston Villa - het spelsysteem is niet op zijn lijf geschreven, terwijl ook het leven in Birmingham zijn ding niet is - en stuurt aan op een vertrek.

Tweede keer wél prijs?

Ajax was in 2017 al concreet voor Bailey, maar de aanvaller verkoos toen een transfer van KRC Genk naar Bayer Leverkusen. Aston Villa kocht hem in Duitsland weg voor 32 miljoen euro. Er zal dus geld op tafel moeten komen.