PSG-verdediger op weg naar Fulham

Kurzawa kwam in 2015 over van AS Monaco voor 25 miljoen euro. De vleugelverdediger was een tijdje basisspeler bij PSG, maar verdween de afgelopen jaren toch steeds meer naar de achtegrond. Een vertrek dringt zich nu op.

Fulham heeft zich al stevig vertsterkt deze transferperiode met onder andere Palhinha, Andreas Pereira en Bernd Leno.

Laywin Kurzawa is just waiting for final green light from PSG to fly to London and complete his move to Fulham, now it’s almost agreed as revealed earlier today. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC



Kurzawa could fly to London on Wednesday — it’s gonna be a permanent move.