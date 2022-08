OFFICIEEL: AC Milan is eigendom van een steenrijke Amerikaanse investeringsmaatschappij

De overname is rond. RedBird Capital is de nieuwe eigenaar van AC Milan. Komt er nog een slotoffensief op de transfermarkt van de Italiaanse landskampioen?

De overname is al even aan de gang, maar nu is het papierwerk (eindelijk) rond. Jawel, eindelijk: AC Milan moest door de overname immers serieus op de centen letten tijdens de zomermercato.

Het belette I Rossoneri wel niet om pakweg 32 miljoen euro op tafel te gooien voor Charles De Ketelaere van Club Brugge, maar het bleef goochelen met budgetten. Die tijd zou nu voorbij moeten zijn.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij is overigens ook eigenaar van Toulouse FC én heeft aandelen van Liverpool FC. Met de overname is een bedrag van maar liefst 1,2 miljard (!) euro gemoeid.