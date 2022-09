Brendan Rodgers ongelukkig nadat Wout Faes enige aankoop werd: "Het was moeilijk om te zien"

Brendan Rodgers zag de concurrentie met lede ogen tientallen miljoenen uitgeven aan nieuwe spelers en hij bleef zelf op zijn honger zitten. Het enige wat Leicester City deed, was Wout Faes halen voor 17 miljoen.

Leicester verloor donderdag nog van Manchester United en heeft nog maar één punt na vijf wedstrijden. Daardoor staan ze ook onderaan in het klassement. "Het was moeilijk om te zien dat vrijwel elke club spelers binnenhaalde en dat wij ons niet konden versterken", zuchtte Rodgers achteraf. "We hadden de hulp nodig, maar dat hebben we helaas niet kunnen krijgen."

Op de laatste dag kreeg hij met Wout Faes wel een vervanger voor Wesley Fofana, die naar Chelsea vertrok. "Maar we gaan ons niet verschuilen. Het is belangrijk dat de fans achter de spelers staan, want het is een hele uitdaging zonder opgefrist team. Ik denk dat het duidelijk is dat het team zwakker is dan vorig jaar. Ik kwam naar Leicester om te strijden voor verbetering en dat lukte de afgelopen jaren, maar dit jaar zijn we er niet in geslaagd om iets toe te voegen aan de ploeg."