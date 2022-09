Zware klap voor Batshuayi en ook Rode Duivels: transfer valt in het water door tijdsdruk

Wat gaat Michy Batshuayi het volgende half jaar doen bij Chelsea? De 28-jarige aanvaller leek op weg naar Nottingham Forest, maar de administratie rond zijn transfer raakte niet op tijd rond.

De Rode Duivel was rond met de Premier League-club, maar het papierwerk geraakte niet op tijd binnen gestuurd. Dus moet hij gewoon bij Chelsea blijven, waar hij al een hele tijd niet meer in de plannen voorkomt. Slecht nieuws voor Roberto Martinez, die ook weet dat de spits moet spelen om fit te zijn voor het WK. Want trainen is nu niet meteen de favoriete bezigheid van 'Batsman'.

Maar mogelijk valt er nog een oplossing uit de bus. De Turkse transfermarkt is nog open en er was sprake van interesse van Fenerbahçe. Mogelijk wordt die piste dus nu heropend, want anders zal het een half jaartje nagelbijten worden.