OFFICIEEL: Nieuwe spits voor Lommel SK

Een nieuwe zomertransfer voor Lommel SK.

Lommel was nog op zoek naar aanvallende versterkingen en heeft een nieuwe spits gevonden in Montenegro.

Lazar Mijovic komt over van FK Budućnost Podgorica in Montenegro. De 19-jarige spits speelde deze zomer vier keer in de kwalificaties van de Conference League en scoorde daarin één keer. De Montenegrijn heeft ook enkele selecties met de beloften van zijn land.

"We zijn verheugd dat lazar heeft besloten zich bij ons in lommel te voegen voor de volgende stap in zijn profesionele reis. We kijken ernaar uit om hem zich verder te zien ontwikkelen en hebben er alle vertrouwen in dat hij de komende seizoenen nog veel mooie prestaties kan neerzetten", zegt performance directeur James McCarron over de nieuwe speler.