Charles De Ketelaere ook in de Milanese derby in de basis

Charles De Ketelaere staat opnieuw in de basis. Ook tegen Bologna mocht hij al starten.

Bij zijn nieuwe werkgever mag Charles De Ketelaere al op veel kansen rekenen. Hij kreeg in elke wedstrijd al speelminuten. Eerst nog als invaller. In de 3e wedstrijd tegen Bologna mocht hij ook al eens in de basis staan.

Tegen Sassuolo begon De Ketelaere op de bank, maar tegen Inter staat hij weer in de basis. Hij is de enige Belg aan de aftrap. Geen Alexis Saelemakers en Divock Origi die nog last had van een blessure. Bij Inter staat Romelu Lukaku niet in de basis, maar dat was al eerder gemeld dat hij niet zou meespelen.