Jong Cercle begint aan zijn competitie in 2e nationale tegen FC Gullegem. Spelers klaarstomen voor de Jupiler Pro League is de doelstelling.

Om 19.30 uur spelen FC Gullegem en Jong Cercle tegen elkaar. Het is de 1e wedstrijd van de beloften van Cercle Brugge tegen een ploeg volwassenen. De thuiswedstrijden van Jong Cercle zullen op het Riderfort-complex in Ruddervoorde doorgaan.

De ploeg is fel verjongd, omdat de A-ploeg ook heel jong is. Zo is kapitein Jef Vandemaele van het geboortejaar 2001 en het gros van de spelers is van 2003 en 2004. Er zitten een aantal spelers bij al trainden met de A-kern, maar zij moeten verder nog ervaring opdoen in 2e nationale.

De trainer is Bart Plasschaert en hij krijgt een heuse staf naast zich. Hij heeft een assistent en ook 3e doelman Sébastien Bruzzese bij de A-kern zal als onderdeel van zijn trainerscursus af en toe ingeschakeld worden. De keeperstrainer is Stefan Toonen die dat ook al is bij de A-ploeg. Jong Cercle zoekt ook een stagiaire als assistent-keeperstrainer en er is ook nog een dokter en kinesist.

Echte ambities zijn er niet. "Toch niet qua klassement", zei Plasschaert aan Het Laatste Nieuws. "We willen geen mal figuur slaan en competitief zijn. Wat we vooral willen doen, is dat we het systeem van de A-kern erin willen slijpen. Om ze zo klaar te stomen voor het grote werk."