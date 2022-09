📷 Amadou Onana ontsnapt aan een ernstige blessure, Virgil van Dijk aan rood

Amadou Onana is aan een zware blessure ontsnapt. Hij kreeg een kwartier voor het einde de studs van Virgil van Dijk op zijn been.

In de Merseyside Derby stond Amadou Onana de hele wedstrijd op het veld. Hij was sterk in de duels en won er meer dan 10. Ook kwamen de meeste van zijn passes aan.

Het had niet veel gescheeld of Onana had het einde van de wedstrijd niet gehaald. Een kwartier van het einde ging Virgil van Dijk vol door op Onana. Van Dijk plantte zijn studs op het scheenbeen van Onana. Onana kwam er goed vanaf en kon verder, maar het had veel erger gekund.

How is this not a red card for Van Dijk on Onana? #EVELIV pic.twitter.com/21epXHfnpy — Egal - EGTV YT (@EGTVEgal) September 3, 2022

Ook van Dijk kwam er goedkoop vanaf. Hij kreeg slechts geel van de scheidsrechter. Rood was perfect op zijn plaats geweest. De VAR herbekeek de beelden en zagen geen reden om de sanctie voor van Dijk zwaarder te maken. Het bleef geel.