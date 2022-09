Ancelotti krijgt het niet uitgelegd waarom Eden Hazard opnieuw niet speelde

Real Madrid heeft momenteel 12 op 12 na een 2-1-overwinning tegen Betis.

Een coach die wint, die heeft altijd gelijk. Dat zal ook zo zijn voor Carlo Ancelotti bij Real Madrid. Hij liet Eden Hazard opnieuw niet spelen, net als Marco Asensio.

Na afloop van de match werd Ancelotti gevraagd waarom het tweetal niet speelde. “Moeilijk om te antwoorden”, zei de coach. “Ik weet dat ik op hen kan rekenen en dat is genoeg.”

“Ik weet niet hoeveel minuten ze zullen spelen. Ik heb wissels doorgevoerd om meer energie te brengen en daarna bracht ik Rüdiger om sterker te zijn in de lucht.”

“Toen het 1-1 stond bracht ik Kroos en Ceballos in om meer kwaliteit te hebben. Toen het 2-1 stond was het niet nodig om Hazard en Asensio in te brengen.”