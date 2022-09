🎥 Arsenal lijdt eerste nederlaag van het seizoen, Antony meteen aan het kanon bij Man United

Manchester United zet zijn zegereeks in de Premier League verder. Het won voor de vierde keer op rij.

Manchester United nam met 3-1 de maat van Arsenal, waar Sambi Lokonga in de basiself stond en een kwartier voor tijd vervangen werd.

Antony toonde meteen zijn waarde en scoorde op aangeven van Marcus Rashford. Arsenal drukte, maar kon in de eerste helft niet tegen prikken.

Dat lukte wel in de tweede helft. Saka kon in de rebound de bordjes weer in evenwicht brengen. Balverlies van Sambi Lokonga zorgde dat Bruno Fernandes Rashford de 2-1 kon scoren.

Rashford legde de eindstand vast op aangeven van Eriksen. Arsenal blijft leider, maar voelt Man City en Tottenham tot op een puntje komen. United wordt vijfde in de stand.