🎥 De Ketelaere krijgt een 5,5/10 na fout bij openingsgoal van Inter

Charles De Ketelaere startte zaterdag in de basis bij AC Milan voor de Milanese derby. Hij ging daarbij in de fout bij de 0-1 van Inter en dat leverde hem slechte punten op.

Charles De Ketelaere stond in zijn eerste Milanese derby tegenover Marcelo Brozovic als rechtstreekse tegenstander. De Kroaat is met zijn 29 al wat gewoon en was niet onder de indruk van De Ketelaere.

Na twintig minuten liet de Rode Duivel Brozovic los bij een actie en de Kroaat kon op doelman Handanovic afgaan en de 0-1 maken. CDK herstelde zich wel en zorgde ervoor dat Brozovic geel pakte en had negen minuten voor de rust een kopkans op een hoekschop.

Uiteindelijk won AC Milan de derby door twee goals van Leão en één van Giroud. Dzeko scoorde nog tegen voor Inter.

De fout die De Ketelaere maakte bij de 0-1 leverde hem wel een 5,5 op bij La Gazzetta dello Sport. "De Ketelaere voldeed niet aan de verwachtingen, misschien waren die te hoog. Brozovic bezorgde hem een ​​moeilijk eerste kwartier. CDK herstelde zich daarna wel, maar kon een bal zoals die betoverende pass tegen Bologna deze keer niet uit zijn hoed toveren", was de teneur in de roze krant.

De openingsgoal van Inter en de kopkans van De Ketelaere: