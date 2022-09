Dennis Praet nu al in de kijker voor wintermercato

Dennis Praet werd vorig seizoen verhuurd aan Torino, maar de eerste helft van het seizoen zal hij sowieso bij Leicester City spelen.

De Italiaanse club had de nodige interesse om Praet opnieuw te huren of zelfs definitief over te nemen van Leicester City. De Engelse club ging daar echter niet op in.

Leicester wilde Praet zelf aan boord houden. Tuttosport schrijft nu al dat Torino tijdens de wintermercato een nieuwe poging zal ondernemen om Praet binnen te halen.

De Italianen hopen dat Praet een beperkt aantal speelminuten krijgt, waardoor ook Leicester een nieuwe uitleenbeurt ziet zitten of toch voor een transfer wil gaan in januari.

Voorlopig bleven de minuten van Dennis Praet inderdaad beperkt. Tegen Chelsea mocht hij starten, tegen Arsenal was Praet invaller.