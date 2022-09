Heibel in verdediging van Cercle Brugge: "Mijn tank was nog niet leeg"

Cercle Brugge kent een moeilijke seizoensstart. Na zeven matchen heeft het amper vijf punten.

Voor de fans van Cercle Brugge moet het slikken geweest zijn toen ze na de vervanging van Robbe Decostere opnieuw met elf buitenlanders aan het spelen waren.

“Jammer, want mijn tank was nog niet leeg”, zegt de West-Vlaming aan Het Nieuwsblad. “Ik had nochtans het gevoel dat ik goed in de match zat en ik kon ook een paar keer doorduwen op de rechterkant en een pass vooruit geven waaruit telkens gevaar kwam.”

“Maar nogmaals, het is aan de trainer om te beslissen wie speelt en wie niet. Op mij kunnen ze in elk geval altijd rekenen.”

En dat doet Dominik Thalhammer ook. Zo hield hij Jesper Daland, toch een rots in de defensie, aan de kant. “Jesper moet leren aanvaarden dat we willen dat hij vooruit verdedigt in onze manier van voetballen. We hebben hem een signaal willen geven”, zei Thalhammer.