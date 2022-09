Officieel: SK Beveren verhuurt doelman voor een seizoen aan FCV Dender

FCV Dender heeft zich versterkt met een nieuwe doelman. Ze huren Brent Gabriel een seizoen van SK Beveren.

Bij FCV Dender waren ze op de laatste dag van deze mercato nog druk op zoek naar een nieuwe doelman. Die lijken ze nu gevonden te hebben bij SK Beveren. Brent Gabriël zal in Denderleeuw de concurrentie moeten aangaan met Xavier Gies en Julien Devriendt.

Bij Beveren hebben ze met Jorn Brondeel en Beau Reus twee doelmannen vastgelegd deze zomer en zo was Gabriël overbodig geworden. In totaal speelde de 23-jarige Gabriël zeven matchen voor Beveren. Gabriël is een jeugdproduct van Club Brugge.