Duranville nu het niet meer zo geheime wapen van Mazzu? "Niemand neemt initiatief, dat deed hij anders"

Sinds zondag is er veel te doen over Julien Duranville. Insiders wisten wel al langer tot wat de 16-jarige in staat was. Zijn snelheid en techniek zijn bovengemiddeld. En hij kan Anderlecht dit seizoen aanvallend nog grote diensten bewijzen.

Want die aanval staat nog niet op punt. "Het aanvalsspel van Anderlecht ontbreekt niet aan goede wil, maar niemand neemt het initiatief", zegt Peter Vandenbempt in Extra Time. "Het gaat veel te veel achteruit en breed. En dat deed Duranville anders." "Het lukte niet allemaal wat hij deed, maar hij probeerde wel. Hij maakte acties, dwong corners af, maakte een goal. Duranville deed gewoon wat je verwacht van een flankspeler. Een goede Amuzu doet dat ook, maar die zijn vorm is alweer een beetje in dalende lijn." Duranville kan de joker worden van Felice Mazzu. "Op zijn 16e toonde hij al heel veel lef net zoals in Brugge vorig jaar. Hij is heel erg snel, heeft techniek, durft acties te maken, is bewegelijk en ik vond ook dat hij overzicht had. Hij bracht Anderlecht tot leven. Al begon dat al met de invalbeurten van Vertonghen en Ashimeru."