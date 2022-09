Antwerp vond in extremis nog oplossing voor overbodige middenvelder

Antwerp heeft net voor middernacht nog een akkoord gevonden met RWDM om Alexis De Sart een jaartje te huren. De middenvelder kwam niet meer in de plannen van Mark van Bommel voor.

De Sart kwam in 2019 over van STVV en speelde uiteindelijk nog 42 matchen voor The Great Old, dat hem vorig seizoen verhuurde aan OH Leuven. RWDM heeft ook een aankoopoptie bedongen voor de 25-jarige middenvelder.

Ook KV Kortrijk was eerst in de running, maar zij lieten het dossier vallen. De Sart zat bij Antwerp in de B-kern.